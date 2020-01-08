الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة ورياح وصقيع

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس لغد الخميس ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أنه تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وأكد البيان، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لتساقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 09 درجة والصغرى صفر درجة.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

