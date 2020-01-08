Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الباهي
Advertisements
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (47) لسنة 2020 بتكليف أشرف توفيق الليثي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لشئون المدينة.

كما أصدر محافظ المنوفية قرار رقم (48) لسنة 2020، والذي تضمن ندب عبد الرازق محمد إبراهيم رئيس الوحدة القروية بالماي للعمل بديوان مركز ومدينة شبين الكوم، وندب وليد محمد شبل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للعمل رئيساً للوحدة القروية بالماي، وندب ريهام الرفاعي غريب باحث بإدارة أملاك الدولة بالديوان العام للعمل رئيساً للوحدة القروية بشبراباص، وكذا ندب محمد شكري شاهين رئيس الوحدة القروية بشبراباص للعمل بالديوان العام.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بالجهاز الإداري ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وضخ دماء جديدة، بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أصدر محافظ المنوفية قرار رقم (46) لسنة 2020، بإنهاء نقل عدد 73 موظف بنطاق المحافظة من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري بدرجاتهم المالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محليات المنوفية حركة تنقلات المنوفية اخبار

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

صدمة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| مفاوضات سد النهضة.. وزير الري: "مفيش وقت لكلمات افتتاحية"

منذ حوالي 5 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران الساعة 1600 بتوقيت جرينتش

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. حركة تنقلات بين 3 رؤساء مراكز ببني سويف

تفاصيل لقاء محافظ المنوفية ووفد الهيئة العربية للتصنيع (صور)

إعفاء رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية من منصبه

ننشر حركة تنقلات رؤساء القرى بدمياط

محافظ المنوفية يعفي رئيس مدينة قويسنا من منصبه لهذا السبب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status