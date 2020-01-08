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مسؤول بالبيت الأبيض يكشف توقيت خطاب ترامب المنتظر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:02 م
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هديل هاشم
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كشفت وكالة رويترز عن توقيت خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المنتظر للرد على الصواريخ الإيرانية التي سقطت على قاعدة للتحالف في العراق فجر اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتزم الإدلاء ببيان حول الوضع مع إيران في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، الرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كان ترامب علق من خلال "تويتر" على الهجومين الإيرانيين على القواعد في العراق.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، فجر الأربعاء: «كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن، لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات امريكية وقوات للتحالف الدولي “.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان:”أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.
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الكلمات المفتاحية

خطاب ترامب الولايات المتحدة

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