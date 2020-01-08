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حكومة دبي: "دبي آمنة تماماً.. وما من تهديدات إيرانية"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أصدرت حكومة دبي اليوم الأربعاء بيانًا، يدحض فيه كل الشائعات التي تغزو على أجزاء معينة من وسائل الإعلام الدولية بأن دبي لم تكن مكانًا آمنًا للزيارة بعد تهديدات مزعومة من مسؤول إيراني.

قال مكتب دبي للإعلام إن هذه مجرد شائعات ولا تستند إلى أي مصدر رسمي من أي مؤسسة أو مسؤول إيراني.

كما حذر المؤسسات الإعلامية من عدم نشر هذه الشائعات، وحثها على نشر أخبار دقيقة فقط.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامى بدبي، في بيان " أن الشائعات التي يجري تداولها بشأن التهديدات الأمنية التي تستهدف دبي مزيفة ولم تصدر من أي مصدر رسمي في الحكومة الإيرانية. نحث الجميع على الامتناع عن نشر أخبار مزيفة ونشر الشائعات".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا قالت فيه إن الإمارات "تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل".

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الكلمات المفتاحية

شائعات دبي تهديدات ايرانية أمنة

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