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عبد الفتاح الجريني لـ"الفجر الفني": التعاون مع المدفعجية مختلف ولفة كسرت السوشيال ميديا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:37 م
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عبدالفتاح الجريني
عبدالفتاح الجريني
يارا أحمد
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أبدى الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، سعادته الشديدة بإقامة حفله الأول عام 2020 في القاهرة ضمن مهرجان حفل الزفاف والذي تم إقامته بأحد الفنادق الكبري في التجمع.

وقال الجريني في تصريح خاص ل"الفجر الفني": "في البداية، كل عام وأنتم طيبين وشكرا لوجودكم معي اليوم، وهذا الحفل هو الأول لي عام 2020".

واضاف "سعيد جدا أن أول حفل لي في العام بالقاهرة وإن شاء الله الناس تشاهدنا في القاهرة ودبي".

وتابع خلال تصريحه ل"الفجر الفني" قائلا: "صدر منذ أيام قليلة أغنية جديدة اسمها "لفة"، وهذا العمل هو الأول لي مع شركة "روتانا" والحمدلله قررنا نصدر الأغنية على السوشيال ميديا من خلال تطبيق TIKTOK وحصلت الأغنية على 50 مليون مشاهدة من خلال تفاعل الناس مع فيديو الأغنية التي قمت بنشرها أيضا على انستجرام وسناب شات وفيس بوك".

وتحدث الجريني عن تعاونه الجديد مع فريق المدفعجية "في البداية كان هدفنا من التعاون هو تقديم موسيقى جديدة بكلمات جميلة وألحان جميلة ومختلفة، وبوجه الشكر للمخرج على ما قدمه من مجهود مع فريق عمل "روتانا" وعلى رأسهم سالم هندي حتى نقدم هذا العمل المميز، وسعيد بتعاوني مع المدفعجية.

وأنهى تصريحات موجها الكلمة لجمهوره "أتمنى أن يكون العام الجديد سعيدا عليكم وأتمنى أن تحققوا في 2020 ما لم تحققوه في 2019".
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