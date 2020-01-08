بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

حرص ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، على توجيه رسالة قوية لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد سخريته من الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.









وقام ممدوح عباس على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح والتي نشرت على حسابه الشخصي فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة".









وتابع: "بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرا من حب وتعاطف الجماهير المصرية".





واختتم: "صلاح، أرجو رجاء حارا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي".



