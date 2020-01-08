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متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مفاجئة اليوم الأربعاء، على مدينة طنطا رافقه خلالها اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة لمتابعة الأعمال اليومية من نظافة وإزالة إشغالات والحركة المرورية بالشوارع.

وبدأ محافظ الغربية جولته بشارع الجلاء مشددًا على الخدمات المرورية بالحفاظ على السيولة المرورية بالشارع وإلزام السيارات بالإنتظار في صف واحد موازى للرصيف، كما تابع جولته بتفقد كورنيش ترعة القاصد موجهًا رئيس حي ثان طنطا بقص وتهذيب الأشجار بشكل موحد والتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتهالكة على الكورنيش والعمل على تحسين الصورة البصرية للمنطقة.

وتابع المحافظ الجولة بمنطقة البرويفاج بشارع البحر حيث لاحظ تسبب أحد الأبراج تحت الإنشاء بإشغال الطريق، وعلى الفور كلف بالإزالة الفورية للإشغالات ومنع أصحاب الأكشاك من التعدي على الأرصفة وحرم الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية بالشارع.

وفى سياق متصل؛ أكد محافظ الغربية إستمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة مستوى الخدمات والعمل على معالجة أي تقصير في تأديتها وخاصة الخدمات التى تمس حياة المواطنين اليومية.
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
متخفيًا في ميكروباص.. محافظ الغربية يتفقد مدينة طنطا (صور)
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مصر متخفي طنطا جولة تفقدية الغربية

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