الألومنيوم يواجه كيسفاردا المجرى استعدادا للدور الثاني





واصل فريق نادي الألومنيوم تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



وقال صلاح صالح، مدير عام النادي، والمشرف العام على الفريق، ان الجهاز الفني للفريق بقيادة ياسر الكنانى، استقر على خوض مباراة ودية، خلال الأسبوع الجاري، لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.



وأشار صالح، في تصريح خاص ل"الفجر الرياضي" الي ان المباراة الأولى أمام فريق كيسفاردا المجري، وسوف تقام يوم الجمعة المقبل، بملعب الجونة الفرعي، ويسعى الجهاز الفني الي إقامة مباراة ثانية يوم الأحد المقبل.



يذكر ان فريق كيسفاردا المجرى، احد الفرق التي تنافس على بطولة الدوري المجرى، وسبق له مواجهة نادي الجونة الموسم الماضي، أثناء معسكره، وانتهى بفوز الجونة بهدفين لهدف



ويغادر فريق الالومنيوم، صباح غدا الخميس، متزوجها الي مدين الغردقة، للإقامة استعدادا لمباراه الودية امام الفريق المجرى يوم الجمعة المقبل.



يذكر ان فريق الالومنيوم انهي منافسات الدور الاول بالمركز الثالث، بجدول المجموعة ، برصيد 22 نقطة.