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أول تعليق من نجم ليل على اهتمام ريال مدريد بضمه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:50 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب فيكتور أوسمين نجم ليل الفرنسي عن سعادته باهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكنه كشف عن رغبته في الاستمرار مع ناديه الفرنسي.

وسجل أوسيمين البالغ من العمر 20 عامًا 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الموسم الحالي مع ليل.

وأكدت صحيفة ناشيون سبورت النيجيرية أن آداء أوسيمين مع ليل جذب أنظار كبار أندية أوروبا على رأسها برشلونة وليفربول وكذلك ريال مدريد وأنه ربما يرحل في فترة الانتقالات الصيفية عن النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة النيجيرية إلى أن أوسمين مازال في عقده الذي وقعه يونيو الماضي 5 سنوات اذلك بعد انتقاله إلى ليل مقابل 12 مليون يورو من شارليرواه البلجيكي بالإضافة إلى 3 ملايين يورو مكافآت.

وقال أوسمين في تصريحات في مقابلة مع صحيفة ناشيون سبورت النيجيرية :"مسرور للغاية باهتمام هذه الأندية العظيمة بضمي لكن في الوقت الحالي، أنا سعيد مع ليل وألعب بانتظام وهذا أحد أهم الأشياء بالنسبة للاعب".

وأضاف:"ريال مدريد ناد كبير، تغمرني السعادة عندما أعلم أنهم يهتمون بالتعاقد معي ولكن من المهم بالنسبة لي حتى أتمكن من التحسن والنمو تقديم كل شيء مع ليل".

واختتم أوسيمين تصريحاته قائلاً:"سعيد وأود الاستمرار هنا لفترة طويلة ولكن كل ما يريده النادي سأفعله، إنه ناد رائع ذو تاريخ عظيم، أشعر هنا أنني في منزلي".
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