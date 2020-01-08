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سمية الخشاب تروج لأغنيتها الجديدة "عربية أنا"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:43 م
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سمية الخشاب
سمية الخشاب
رباب مصطفي
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تستعد الفنانة سمية الخشاب، لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، حيث صورة جديدة لها من أحد الفنادق عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.

وعلقت "الخشاب" على الصورة: "أغنية عربية أنا .. أول مرة ألبس قصير ومفيش قدامي غير كدا"، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها.

ظهرت سمية الخشاب في الصورة، في أحد الفنادق، وهى تفتح الباب للمخرجة السورية لأغنيتها الجديدة، وارتدت سمية فستان قصير مشجر، ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة الشعر الجذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ووضعت ميكب هادى وبسيط .

مسرحية "يا تخيب يا تصيب"

شاركت الفنانة سمية الخشاب، في بطولة هذه المسرحية وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد أدم، سامح حسين، مروة عبد المنعم، حجاج عبد العظيم، إخراج محسن رزق، تأليف حمدي نبوي، وعلاء حسن .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، شاركت في بطولة مسلسل" الحلال" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، مها أحمد، فادية عبد الغني، تأليف سامح الحريري، إخراج أحمد شفيق .
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