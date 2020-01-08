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موقع أبشر الإلكتروني Absher | رابط استعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب عبر ابشر الجوزات لعام 1441

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:06 م
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أبشر
أبشر
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موقع أبشر الإلكتروني Absher رابط استعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب عبر ابشر الجوزات لعام 1441 


استعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب، تزايد عدد الباحثين في محركات البحث عن طريقة للاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب في المملكة العربية السعودية لعام 1441، وبالطبع يمكنك أن تقوم بالتعرف على الصلاحية بكل سهولة، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع أبشر الإلكتروني الخاص بالجوازات، وهنا سوف نوضح طريقة الاستعلام عن الصلاحية وعن الغرامات التي من الممكن أن يتعرض لها الوافد إن لم يقم بتجديد الإقامة الخاصة به في المملكة، وعن الخدمات التي يقدمها موقع أبشر لجميع الفئات والشركات باختلاف أنواعها.

استعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب
أعلنت المملكة العربية السعودية عن كون هناك العديد من العقوبات التي سوف يتم فرضها على المغترب أو الوافد الذي لا يقوم بتجديد صلاحية الإقامة الخاصة بها،  أكدت على كون الغرامة في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال سعودي، أما في المرة الثانية فهي تصل إلى 1000 ريال سعودي، وهذه المبالغ هي ضريبة لمَنْ يتخلف  عن تجديد الإقامة الخاصة به في البداية، ولكن بعد ذلك تكون العقوبة التي لا رجعة فيها للأبد، وهو الترحيل من المملكة إلى بلاد الوافد إن كان لا يقوم بدفع الغرامات المستحقة عليه.

استعلام إقامة وافد 1441 هـ
يقدم موقع أبشر العديد من الخدمات، ليس للوافدين فقط بل للمواطنين أيضًا، ويأتي هذا إيمانًا من الحكومة في المملكة العربية السعودية على كون التواصل الإلكتروني أفضل بكثير في هذه الآونة، بالإضافة إلى سعي المملكة لتطوير كافة المعاملات الخاصة بها، مع تسهيل الأمور على الوافدين أيضًا بدل الذهاب إلى المصالح الحكومية، يمكنه فقط من خلال شبكة الإنترنت أن يكون لديه العلم بصلاحية الإقامة الخاصة به، وموعد تجديدها، وتاريخ انتهاءها بكل سهولة.

رابط ابشر الجوازات
فقط كل ما عليك هو إدخال كافة البيانات المطلوبة لك، من خلال رابط أبشر الإلكتروني، واستعلم في وقتها عن صلاحية الإقامة الخاصة بك، كما يمكنك أن تقوم بسداد كافة المبالغ المستحقة عليك إلكترونيًّا.


موقع أبشر الإلكتروني Absher رابط استعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب عبر ابشر الجوزات لعام 1441 


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