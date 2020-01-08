وزير الداخلية يكرّم راميتين من منتخب الأمن الوطني للرماية





تولّى وزير الداخلية "هشام الفراتي" صباح اليوم الأربعاء 08 جانفي 2020، بمقر الوزارة، تكريم ضابط شرطة أول ألفة الشارني وضابط شرطة مساعد هيفاء البوحرزي، اللتان تنشطان صلب الإتحاد الرياضي للشرطة والإصلاح في، اختصاص مسدس ضغط هوائي وناري 25 متر.





وقد كان هذا التكريم، بمناسبة مشاركة الأمنيتين المذكورتين ضمن المنتخب التونسي في البطولة الحادية عشر للرماية بالجزائر، وتتويجها بحصول الأولى على الميدالية الذهبية ولقب بطلة إفريقيا، وإحراز الثانية على المرتبة الرابعة إفريقيا.