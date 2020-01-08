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فايلر يجهز خبرا سارا لـ"كهربا" في الأهلي أمام بلاتينيوم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، على الدفع بمحمود كهربا فى مركز الجناح الأيسر، أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.


وجاء قرار فايلر بمشاركة كهربا من أجل الاستفاده من خبرة اللاعب الإفريقية، ولتعويض غياب رمضان صبحى بسبب الإصابة.

كما يفاضل فايلر بين مشاركة مروان محسن أو جونيور أجايى، فى مركز رأس الحربة الصريح، خصوصا بعد استعادة مروان حساسية التهديف أمام إف سى مصر.

ويأمل نادى الأهلى فى تحقيق الفوز على بلاتينيوم من أجل قطع شوط كبير نحو التأهل، فى ظل تساوى حظوظ 3 فرق فى المجموعة فى التأهل بعد حصدهم 6 نقاط خلال الجولات الثلاث السابقة.
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