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تفعيل الأمر القاضي بإحالة مدرّسي الإعدادي والثانوي على التقاعد في سنّ الـ57

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تم اليوم الأربعاء 08 جانفي 2019، صدور الأمر عدد 1197 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2019، المتعلّق بإدراج سلك مدرّسي الإعدادي والثانوي في الوظائف المرهقة التي تتيح الحقّ في الإحالة على التقاعد في سن 57 سنة بعد قضاء 35 سنة من العمل.

ويأتي ذلك، تعزيزا للمكاسب الاجتماعية للمربي وتجسيما لمصداقيّة المفاوضات والاتّفاقيات، وخاصّة اتفاقيّة 09 فيفري 2019، حسب بلاغ لوزارة التربية.
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