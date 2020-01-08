أحمد السقا ينشر صورة نادرة له برفقه ابنه ياسين

نشر الفنان أحمد السقا، صورة قديمة له وهو يحمل أبنه ياسين وهو صغير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



علق"السقا" على الصورة: "2001"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



فيلم "العنكبوت"



شارك الفنان أحمد السقا، في بطولة فيلم"العنكبوت" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، مني زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ريم مصطفي، زكي فطين عبد الوهاب، إخراج أحمد نادر جلال، تأليف محمد ناير، وتدور أحداث الفيلم حول إطار الاكشن والتشويق والأثارة .



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا الدرامية مشاركاته في بطولة مسلسل "ولد الغلابه"، الذى شارك فيه بطولته عدد من نجوم الفن منهم، إنجي المقدم، مي عمر، كريم عفيفي، محمد ممدوح، هبة مجدي، هادي الجيار، إخراج محمد سامي .