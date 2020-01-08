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يلا Aston villa شوت مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي kora star بث مباشر استون فيلا ضد ليستر سيتي كورة لايف HD

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية يخوض فريق أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن “تريزيجيه”، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي فى كأس الرابطة الإنجليزية.


 
موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا

وتقام مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على “كينج باور” معقل “الثعالب”، فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ليستر سيتي ضد أستون فيلا

مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

ويخشى ليستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” برصيد 45 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح صاحب الصدارة برصيد 58 نقطة، مفاجآت أستون فيلا الذى يكثف جهوده على المنافسة فى كأس الرابطة بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزى الأسبوع الجارى.

ويسعى ليستر سيتى لتحقيق فوز مريح يسهل من مهمته فى التأهل لنهائى البطولة قبل مواجهة الإياب التى يخوضها خارج ملعبه ضد أستون فيلا يوم 28 ديسمبر الجارى على ملعب “فيلا بارك”.

ليستر سيتي ضد أستون فيلا

فى المقابل، أستون فيلا لمصالحة جماهيره بعد وداع كأس إنجلترا بسقوطه أمام فولهام بهدفين مقابل هدف، السبت الماضى ضمن منافسات الدور الرابع، بالمباراة التى شهدت مشاركة النجم المصرى تريزيجيه فى اخر 14 دقيقة من المباراة، بينما شارك مواطنه أحمد المحمدى فى المباراة خلال الـ 90 دقيقة.

يخوض فريق أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن "تريزيجيه"، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي فى كأس الرابطة الإنجليزية.


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