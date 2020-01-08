الأقصر تستضيف المؤتمر الأول للتنمية المستدامة 2030 بحضور 5 وزراء

تستعد جمعية الأورمان الخيرية، لإطلاق المؤتمر الأول للتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، وذلك في الفترة من 16 حتى 19 يناير الجاري، بحضور عدد من الوزراء.



ويعد هذا المؤتمر، أهم حدث في مجال دعم خطط الدولة ٢٠٣٠ في مجال التنمية المستدامة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات وبحضور الوزراء السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المؤتمر تنظمه الأورمان بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات العالمية منها منظمة الهجرة الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسوف يشارك فيه عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة الداعمة للتنمية المستدامة.



واوضح شعبان أن المؤتمر سوف يناقش عدد من المحاور من بينها التعريف بأهمية المسئولية المجتمعية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومردودها علي رؤية مصر 2030 والتعرف على أهم التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.



ومن جانبه اوضح محمود فؤاد، نائب المدير العام للأورمان، أن الهدف من تنظيم المؤتمر أن يكون منصة إلتقاء الخبراء في مجال التنمية المستدامة من كافة انحاء العالم علي أرض مصر، وأن يكون احد أليات تقديم الخبرات اللازمة لدعم المعنيين بالتنمية المستدامة من كافة القطاعات حتي يتمكن الجميع من إتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة 2030.



واضاف فؤاد أن المؤتمر وضع من بين أهدافه التعرف على التوجهات العالمية فى تحقيق التنمية المستدامة من ذوى الخبرة وتبادل الأفكار والمقترحات بين ممثلى كبريات الكيانات الاقتصادية فى مصر وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الأهلي والحكومي.

