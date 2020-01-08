Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجملي:"تعديل تشكيلة الحكومة لا يكون سوى بعد المصادقة عليها"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements

أكّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن التعديل لا يتم دستوريا وقانونيا وسياسيا إلاّ بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان، وفق قوله.

وقال في تصريحات إعلامية، ''أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكلية الحكومة وتغيير الوزراء الذين تحفّظ عليهم السياسيون أو لم يوافقوا عليهم''، في إشارة إلى مطالبة حزبي النهضة وقلب تونس بذلك.

وأضاف أنّه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد، وتحصّل على موافقته على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول الوزراء، من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، حسب تصريحه.
Advertisements

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| مفاوضات سد النهضة.. وزير الري: "مفيش وقت لكلمات افتتاحية"

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 22 ساعة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

4 منتخبات عربية خذلت محمد صلاح في تصويت الأفضل بإفريقيا 2019

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:32 م

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status