كورة star بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا kora online بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت new كورة لايف

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الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
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 مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 15-12-2019 الدوري الاسباني, وستكون لقاء رياضي نادي فريق ريال مدريد وفالنسيا اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفرقتين بضغط الماتشات عقب الصراع المجهدة للأول في مواجهة كلوب بروج وللثاني في مواجهة أياكس في بطولة منافسات دوري أبطال أوروبا منذ عدة أيام.ولمن ستفوته بصيرة مسابقة نادي فريق ريال مدريد وفالنسيا على أرض الأخير في عرض مباشر يستطيع مواصلة حساباتنا على وسائط السوشيال ميديا وتقاريرنا طوال وبعد المسابقة.ماتش نادي فريق ريال مدريد وفالنسيا اليوم – مباشرمشاهدة لقاء رياضي نادي فريق ريال مدريد وفالنسيا فورا، سوف تكون متاحة حصرياً على beIN SPORTS مع مواصلة كاملة لأدق التفصيلات المختصة باستعدادات



مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 15-12-2019 الدوري الاسباني



فالنسيا Vs ريال مدريد.
البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 17).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : المستايا .
المعلق : علي محمد علي .

موعد المباراة :
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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