كورة star بلس مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا kora online بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت new كورة لايف

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مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 15-12-2019 الدوري الاسباني













فالنسيا Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : المستايا .

المعلق : علي محمد علي .





موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



