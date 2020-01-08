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تراجع أسهم أوروبا بعد هجمات إيران على قواعد أمريكية
الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:53 م
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انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء في الوقت الذي تسبب فيه هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية في العراق في بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر في ظل سريان مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، فيما قادت الأسهم الألمانية الخسائر. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الكيماويات القطاعات الأسوأ أداء، بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز مقتفية أثر صعود أسعار النفط بفعل احتمال وقوع اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط.
وتراجعت أسهم موردي بوينج في أوروبا، سينيور وسافران بعد تحطم طائرة بوينج 737 تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بعد إقلاعها من إيران.
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