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دول أوروبية: التدخل التركي في ليبيا يؤجج الأزمة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:51 م
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التدخل التركي في ليبيا
التدخل التركي في ليبيا
وكالات
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أصدرت دول أوروبية كبرى، بيانًا اليوم الأربعاء لإدانة التدخل التركي في ليبيا بعد إعلان أنقرة إرسال قوات لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

 

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عقب اجتماع طارئ في بروكسل مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إن الإجراء التركي يؤجج الأزمة ويؤدي إلى تعقيد الوضع في ليبيا.

 

وبدأت القوات التركية في التحرك إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق، بعد أن وافق البرلمان التركي بأغلبية على مذكرة تفويض للحكومة لإرسال قوات إلى ليبيا.

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