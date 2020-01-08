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ماسكات مذهلة لترطيب اليدين في الشتاء
الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:41 م
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نقدم لكِ مجموعة من الماسكات الطبيعية المذهلة لترطيب اليدين في الشتاء، حيث تعمل على إعطاءك مظهر جيد وتزيد من ثقتك بنفسكِ، ومن أفضل الماسكات ما يلي:
ماسك العسل وزبدة الشيا
المكونات
- ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا
طريقة التحضير
اخلطي العسل مع زبدة الشيا لتحصلي على خليط ناعم.
ضعي الخليط على يديكِ.
ارتدي قفازات اليد البلاستيكية.
اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.
أزيلي الخليط بالماء الفاتر.
ماسك زيت الزيتون والسكر
المكونات
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ملعقة كبيرة من السكر البني
طريقة التحضير
اُخلطي المكونات مع بعضها البعض.
ضعي الخيط على يديكِ لمدة ربع ساعة.
اُشطفي يديكِ بعدها بالماء الفاتر.
كرري الخليط مرة أسبوعيا.
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