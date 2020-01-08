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الذهب يتخطى 1600 دولار للمرة الأولى منذ 7 سنوات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:40 م
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بوابة الفجر
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صعدت أسعار الذهب فوق مستوى 1600 دولار للأونصة للمرة الأولى في نحو سبع سنوات في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعد أن نفذت إيران هجمة انتقامية على قوات أمريكية في العراق، لكن المعدن الأصفر قلص مكاسبه مع ترقب مستثمرين رد فعل من البيت الأبيض.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1585.30 دولار للأونصة،  وارتفعت الأسعار في وقت سابق 2.4 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى دولار للأونصة.

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب في الوقت الحالي لأن الرد الانتقامي لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

وتابع "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا" مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2090 دولارا للأوقية بفعل استمرار شح المعروض، وفي أحدث تعاملات، ارتفع 1.3بالمئة عند 2077.75 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.44 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أيلول عند 18.85 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.85 دولار للأونصة.
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