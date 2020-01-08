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تقارير إعلامية تكشف عن عميل قطر وتركيا لتمزيق ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:35 م
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خالد المشري
خالد المشري
وكالات
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أفادت تقارير إعلامية ليبية، تورط الإخواني خالد المشري في قرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي لليبيا، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.

 

وذكرت التقارير، أن اسم الإخواني خالد المشري، ذو النفوذ الواسع في طرابلس، رئيس ما يسمى "مجلس الدولة الليبي"، من بين عملاء قطر وتركيا لتمزيق ليبيا.

 

ووصف مراقبون، المشري باعتباره الحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس ومؤسساتها ستارا للسيطرة على مقدرات ليبيا وإيواء المتطرفين.

 

يذكر أن الإخواني الليبي خالد المشري، أبرز الوجوه التي يستخدمها التنظيم الإرهابي لتجميل صورته عبر بثه خطابات دعائية هدفها تضليل الرأي العام المحلي حول موقف الإخوان من القضايا الوطنية في البلاد.

 

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الكلمات المفتاحية

قطر خالد المشري تمزيق ليبيا تقارير اعلامية تركيا

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