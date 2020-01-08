







وزارة التربية والتعليم | ترقبوا ظهور نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2020 الفصل الدراسي الاول عبر بوابة التعليم الاساسي









أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ أيام عن بدء رصد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الابتدائي، نتيجة الترم الأول، وأن النتيجة سوف تظهر خلال أيام على موقع وزارة التربية والتعليم، وفي ذلك تسهيل على أولياء الأمور، بدلًا من الذهاب إلى المدرسة، فيمكن في أي وقت أن يتم الحصول على النتيجة.





أكدت وزارة التعليم على أن النتيجة كان يتم تصحيحها أول بأول، وجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الأول بدأ مع نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، وانتهى في 2 يناير 2020، ولقد تم تصحيح الورق بالفعل، وتم الإعلان عن قرب ظهور النتيجة الخاصة بالطلاب في هذه المرحلة.





يمكنك الآن وبكل سهولة أن تقوم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، وتقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتختار نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وسوف تظهر النتيجة على الفور، ويمكنك أن تقوم بطباعة النتيجة الخاصة بالطالب.





سوف تظهر النتيجة تباعًا بالنسبة لباقي المحافظات المصرية في خلال أيام، فقط قم بالدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، وتقوم باختيار المحافظة التي تكون المدرسة تابعة لها، وتعرف على النتيجة إن كانت ظهرت في هذه المحافظات المعلن عنها، أو في محافظة أخرى، فسوف تظهر عن قريب.





رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي

سوف يقوم موقعنا بإفادتكم إن ظهرت النتيجة في أي محافظة أخرى، ويمكنكم متابعة النتيجة بكل سهولة على الموقع، وفي أي وقت،ويمكنكم الاستعلام من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي ، فلقد حرصت الوزارة على توفير نتيجة الفصل الدراسي الأول على الموقع الإلكتروني، حرصًا على صحة الأبناء بدلًا من النزول في هذا الطقس إلى المدارس للتعرف على نتيجتهم، فالموقع سهل عليهم الكثير من العناء.









وزارة التربية والتعليم | ترقبوا ظهور نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2020 الفصل الدراسي الاول عبر بوابة التعليم الاساسي







