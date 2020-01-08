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أوناي إيمري يوجه لنيمار نصيحة مثيرة للجدل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:29 م
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نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
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صرح أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق وباريس سان جيرمان إنه يتعين على نيمار العودة إلى إسبانيا للعب مع أفضل الفرق.

قام إيمري بتدريب نيمار في فريق باريس سان جيرمان لموسم واحد حيث فاز بثلاثية محلية ، ولكن تم طرد الإسباني نتيجة لفشله في النجاح في دوري أبطال أوروبا.

قال إيمري في حديثه لموندو ديبورتيفو : "تسمع كثيرًا أنه سيعود إلى برشلونة. كنت أيضًا مشاركًا في إقناعه بالقدوم إلى باريس سان جيرمان.

"الآن أنا في إسبانيا ، أعتقد أن نيمار يجب أن يعود. أعتقد أن أفضل الفرق في إسبانيا وأفضل اللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل الفرق."

تم إقالة إيمري من وظيفته كمدرب لفريق أرسنال في نوفمبر 2019 بعد أن بدأ أحد أسوأ المدافعين على الإطلاق في موسم الدوري الممتاز.

يذكر أن إيمري قد اقترب من العمل في اكثر من فريق بعد إقالته ، لكنه الآن يأخذ استراحة من كرة القدم.
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