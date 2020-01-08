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أطعمة ومشروبات تسبب الصرع توقف عن تناولها فورا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:28 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية دراسة حديثة كشفت وجود بعض الاطعمة التي تتسبب في حدوث نوبات صرع، خاصة لأولئك الذين يعانون منه.

وقالت الصحيفة أن العديد من الأشخاص يعانون من مرض الصرع ويلاحظون خلال بعض الأيام الإكثار من نوبات الصرع، دون معرفة السبب الحقيقي وهو النظام الغذائي الذي يتبعونه.

وأردفت الصحيفة: "إذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص هناك بعض الأطعمة التي عليك التواقف عن تناولها فورا،فإنها تزيد من حدوث نوبات الصرع".

ونقلت الصحيفة عن موقع ” Medical news today ” بأن هناك نوعا نادرا من الصرع، يسمى الصرع المنعكس، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحدث نوبات، تختلف من شخص لآخر.

وكشفت الصحيفة عن بعض الاطعمة او المكونات التي تسبب حدوث تلك الحلالت وهي:
المحليات الصناعية – تلوينات الطعام – الأكلات أحادية الصوديوم أو MSG – مواد حافظة.

كما ذكرت الصحيفة وجود بعض المشروبات التي تزيد من حالات الصرع كالتالي:
الكحول:

يمكن أن يؤدي إلى نوبات في بعض الناس. يجب على أي شخص يعتقد أن هذا هو الزناد تجنب ذلك.

الكافيين:
تشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر النوبات، لكن الاستخدام المستمر قد يحمي من النوبات في بعض الحالات. الكافيين قد يجعل بعض الأدوية لعلاج الصرع أقل فعالية، وخاصة توبيراميت.

عصير الجريب فروت وعصير الرمان:

قد يزيد ذلك من خطر ردود الفعل السلبية على بعض أدوية الصرع، بما في ذلك كاربامازيبين وديازيبام وميدازولام.

ونصحت الصحيفة الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تأثير الأطعمة أو المشروبات على نوبات الصرع أو الأدوية بالتحدث إلى الطبيب المختص.
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الكلمات المفتاحية

مشروبات صحة الصرع أطعمة

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