حبس مسجل خطر لإتجاره بالمخدرات في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الهيروين، بقصد الاتجار، إلى جانب سرقة المواطنين بالإكراه.



كانت كشفت تحقيقات النيابة، عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد بقيام "أحمد. ا" مسجل بالإتجار في المخدرات بمنطقة الجزيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائدان أحمد مختار ومحمد صادق، معاونا المباحث، من ضبطه بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزته على فرد خرطوش وطلقة و10 تذاكر هيروين.



وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد سرقة المواطنين بالاكراه واعترف بقيامه 4 سرقات بذات الأسلوب.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بما تقدم.