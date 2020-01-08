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4 منتخبات عربية خذلت محمد صلاح في تصويت الأفضل بإفريقيا 2019

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عملية التصويت لاختيار أفضل لاعب في القارة في الحفل الذي أٌقيم مساء الأمس في مدينة الغردقة.


وتوج ساديو ماني مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب متفوقاً على الثنائي محمد صلاح زميله في الريدز والجزائري رياض محرز لاعب وسط فريق مانشستر سيتي.


ومن بين 8 دول عربية شاركت في عملية التصويت منحت 3 منتخبات فقط التصويت لمحمد صلاح وهي مصر وليبيا وتونس فيما منحت 4 منتخبات التصويت لساديو ماني وهم جزر القمر والسودان والمغرب وجنوب السودان، فيما اختارت الجزائر بالطبع ابن البلد رياض محرز.


وجاءت عملية التصويت لأفضل لاعب في إفريقيا كالتالي:
الجزائر: مدرب المنتخب (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح) ولم يصوت قائد المنتخب.

جزر القمر: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، قائد المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)

مصر: مدرب المنتخب(3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني)، القائد نفس الأصوات.

ليبيا: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

المغرب: مدرب المنتخب (ماني 3، صلاح 2، محرز 1)، القائد (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح).

جنوب السودان: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.

السودان: مدرب المنتخب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.

تونس: مدرب المنتخب (3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).
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