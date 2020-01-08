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أخبار البورصة المصرية .. "الشرقية للدخان" تنوي بيع أرض بشارع البحر الأعظم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:20 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

علمت البورصة المصرية اليوم أن  شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني  بصدد إقامة عقد في جلسة  مزاد يوم  6 من فبراير 2020 ، وذلك لبيع قطعة أرض فضاء بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة، وذلك في أطار خطتها لاستغلال الأصول غير المستغلة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن تلك الأرض تقع  أمام القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم على مساحة 3,234 متر.

وفي وقت سابق، قال العضو المنتدب بالشركة الشرقية ايسترن كومباني، إن الشركة تستثمر خلال العام نحو 1.25 مليار جنيه في الإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الانتاج والصيانة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.05 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي حتى سبتمبر2019، مقابل أرباح بلغت 991.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.68 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.39 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019

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