محافظة الإسكندرية تستكمل حملة تطهير بحيرة مريوط من التعديات



وشنت محافظة الإسكندرية اليوم الإربعاء حملة إزالة داخل حوض ألف، لتنفيذ 15 قرار إزالة تعدي بإجمالي ألف و960 متر، وفق بيان إعلامي للمحافظة أن التعديات عبارة عن أكشاك ومشاتل مخالفة ومصانع.



وشدد السكرتير المساعد لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد عبدالوهاب على جميع الجهات بتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم لردع المخالفين ومنع التعدي على أراضي الدولة، موجهًا ضرورة التواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من تنفيذ الإزالة، ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.



وأوضح السكرتير المساعد أن جميع أجهزة المحافظة حريصة على إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط وذلك تنفيذا لتوجيهات ا عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر"، مشيرا إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها.



جاء تلك الحملة بحضور اللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.



وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، قاد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أول حملة إزالة تعدي على بحيرة مريوط، رح المحافظ، في بيان إعلامي، بأنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة على بحيرة مريوط.



وأضاف: "سنعمل علي عودة بحيرة مريوط إلى سابق عهدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر".



تستكمل محافظة الإسكندرية إزالة التعديات الواقعة على بحيرة مريوط، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات على البحيرة، لعودتها إلى سابق عهدها.