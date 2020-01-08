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محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:20 م
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محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
ريهام على
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وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم مع المهندس عبدالستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الفيوم، والشركة المصرية للاتصالات، لتنفيذ البنية التحتية للإتصالات لمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة.

يأتي تلك البروتوكول انطلاقًا من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة، لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن التحول الرقمى سيتيح تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وخلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية، فضلًا عن تمكين المؤسسات من التوسع والإنتشار للوصول إلي شريحة أكبر من المواطنين وترشيد النفقات.

وأكد محافظ الفيوم على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة من المحافظة لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا الى أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وخلال اللقاء، اقترح محافظ الفيوم، تركيب خط فايبر لقرية تونس السياحية لتوصيل كافة خدمات الإنترنت للقرية والتي ستساهم مستقبلًا في توصيل الإنترنت للمنشئات السياحية بمنطقة جنوب البحيرة، وأبدى نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات موافقته على تركيب خط الفايبر في أسرع وقت ممكن لخدمة الأهالي.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور عبدالعظيم غنيم معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس عرفة الحوفي رئيس قطاعات قبلي ومدن القناة، والمهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس محمد نصير مدير عام منطقة تليفونات الفيوم.
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
محافظ الفيوم يوقع بروتكول تعاون لتنفيذ مشروع التحول الرقمي
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الفيوم تعاون اخبار

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