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فرنسا تدين الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:03 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اعربت فرنسا، اليوم الاربعاء، عن إدانتها للهجمات الإيرانية، بعد أن أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على القواعد العسكرية التي تضم القوات الأمريكية في العراق، ردًا على مقتل قاسم سليماني، قتئد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وحسب وكالة "رويترز"، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "تود فرنسا التأكيد مرة أخرى على أهمية مواصلة القتال ضد داعش، مع احترام سيادة العراق".

وقد نفذ الحرس الثوري الإيراني موجتين من الهجمات الصاروخية، اليوم الاربعاء، ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في أربيل وقاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

في غضون ذلك، قال الجيش العراقي، إنه لم تسجل أي خسائر في صفوف قوات البلاد بعد 22 قذيفة أطلقتها إيران على المنشآت الأمريكية في العراق.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش العراقي، فقد استهدف 17 صاروخًا قاعدة عين الأسد الجوية، بينما سقطت 5 صواريخ أخرى على مقر التحالف في مدينة أربيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على قصف إيران للقوات الأمريكية بالعراق: "كل شيء على ما يرام، وأن هناك صواريخ أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف، في تغريدة له على تويتر، أن جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، بحسب "رويترز".

وبدأت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأمريكي بالعراق، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وكانت الطائرات المروحية الهجومية، تدور حول قواعد تضم قوات أمريكية في العراق.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.
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