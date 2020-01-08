Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.94 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع 1%، كما ارتفعت في وقت سابق مسجلة  71.75 دولار للبرميل وهو ما يعد أعلى ارتفاع منذ منتصف سبتمبر 2019.
 
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مسجلة  63.17 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 0.8% إلى كما كانت قد سجلت في وقت سابق 65.85 دولار وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2019.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط اليوم، جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.
 
وأشارت التقارير الإعلامية، إلي تراجع الاضطرابات في الأسواق العالمية للنفط وذلك بعد إشارات إيران إلى أنها انتهت من الانتقام ضد الولايات المتحدة لمقتل  قاسم سليماني زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي استهدفته الولايات المتحدة خارج مطار بغداد الأسبوع الماضي.
 
وكان محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك، قد أكد خلال كلمه له علي هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج العراق مستمر بعد الضربة الصاروخية الإيرانية، موضحا أن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100% بتخفيضات منظمة " أوبك" وذلك في الوقت المناسب.
 
يذكر أن العراق يعد ثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حيث ينتج نحو  4.5 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير نحو  3.4 مليون برميل يوميا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر النفط اليوم في مصر اسعار النفط العالمي اسعار النفط اليوم اسعار الذهب في مصر اليوم

أخبار تهمك

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 15 ساعة

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة حسام حسن تقرب نجم الأهلي من سموحة

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعرض 3 ملايين دولار لضم بليسينج إليكي.. ومليون للاعب

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على رادار الأهلي في الصفقات الشتوية.. ولائحة الاستبدال

منذ ساعة و 15 دقيقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ حوالي 4 ساعات

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status