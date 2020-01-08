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الاتحاد السعودي للرياضة يختتم فعاليات سباق الدراجات الهوائية للسيدات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:13 م
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الرياضة
الرياضة
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أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عن انتهاء سباق الدراجات الهوائية للسيدات، الذي نظم لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

رياضة الدراجات

وتعاون الاتحاد السعودي للدراجات في تنظيم هذا الحدث، الذي فيه شارك أكثر من 1,000 سيدة تنافسن على المراكز الثلاث الأولى.

تحفيز السيدات على المشاركة

وتحفز هذه الفاعلية السيدات للمشاركة في الأنشطة الرياضية، وتبني أنماطاً أكثر صحية للحياة، ويأتي إطلاق السباق في الوقت الذي تتمتع به هذه الرياضة بقبول على نحو متزايد في كافة مناطق المملكة.

أعداد من يمارسون الرياضة

وتشير بعذ الإحصائيات والتقارير إلى أن 1.1٪ من سكان المملكة يمارسون رياضة الدرجات الهوائية على نحو أسبوعي، 32% منهم من السيدات اعتدن على ممارسة هذه الرياضة بشكل دوري.

انطلاق رياضة الدراجات

انطلق السباق، وقسم  إلى ثلاث مراحل؛ لتعزيز حجم المشاركة والتنافسية، حيث استهلت المحطة الأولى في جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 800 متسابقة، فيما تم تتويج ثلاث فائزات في هذه المرحلة، وهن نادية سكوكدي التي تصدرت السباق، تلتها فلوريا مارتياس بالمركز الثاني، ثم أحلام الزايد، حيث حصلن على مجموعة من الجوائز القيمة.

عدد السيدات المشاركين

وشاركت أكثر من 200 سيدة تنافسن على المراكز الأولى، في المرحلة الثانية من السباق الذي تم تنظيمه في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة.

الفائزة بسباق رياضة الدراجات

وحصلت فلوريا مارتياس على جائزة المركز الأول، وجاءت أروى العمودي في المرتبة الثانية، وسمر رهبيني التي حلت في المرتبة الثالثة.

المحطة الأخيرة

ووصل السباق إلى محطته الأخيرة بكورنيش الخبر، وتوجت كل من المتصدرة نادية سكوكدي، والوصيفة فلوريا مارتياس، ونسيمة صيديقي التي فازت في المركز الثالث.

أهمية الرياضة في رؤية 2030

والجدير بالذكر أن هذه الفاعلية، تأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع قدماً إلى رفع معدلات اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع وذلك من خلال زيادة مستويات الأنشطة البدنية والرياضية في المجتمع لتصل إلى 40%، مما يؤدي ذلك إلى تعزيز الأنماط الصحية، وهو الأمر الذي برهنته العديد من الدراسات في هذا الجانب.

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سباق الدراجات لسيدات السعودية سباق الدراجات المملكة العربية السعودية الاتحاد السعودي للرياضة

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