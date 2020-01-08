موقف مروان محسن من المشاركة أمام بلاتينيوم



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

تتحسن حالة مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بشكل تدريجي وفقا لتأكيدات خالد محمود طبيب الفريق الذى أشار إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه العلاجى خلال اليومين المقبلين ، على أن يخضع لاختبار طبى يحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل .وتعرض مروان محسن للاصابة بكدمة شديدة في منطقة وجه القدم خلال مشاركته في مباراة اف سى مصر في اطار مباريات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدورى.وأكد طبيب الأهلى أن فرصة مروان في اللحاق بمباراة بلاتينيوم قائمة بشكل كبير خاصة وان هناك تحسنا كبيرا في حالته مع زوال الورم بشكل ملحوظ .يذكر أن بعثة الأهلى قد وصلت إلى زيمبابوي اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت ما يقرب 12ساعة تتخلها ساعتين ترانزيت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.