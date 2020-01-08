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كامل أبو علي: كنت أتمنى حضور محمد صلاح

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:13 م
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كامل أبو علي
كامل أبو علي
محمد طه
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قال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي ومنظم حفل الأفضل في أفريقيا إنه كمنظم للحفل كنت أتمنى حضور محمد صلاح، مشيرًا أن عدم حضوره أثر على حجم حفل الأفضل في أفريقيا.

وأضاف أبو علي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمدينة الغردقة أن محمد صلاح خدمنًا كثيرًا في تنشيط السياحة في مصر.


كانت مدينة الغردقة شهدت مساء أمس الحفل الأسطوري للكاف بحضور كبار الشخصيات ونجوم العالم في الكرة وحصل خلالها ساديو ماني على جائزه أحسن لاعب في القارة ويوسف البلايلي الأفضل محليًا.

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