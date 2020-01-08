بعدإجرائها عملية اجهاض .. محمد رشاد لزوجته: "فداكي كل الدنيا"

حرص المطرب محمد رشاد على مساندة زوجته مذيعة الراديو مي حلمي، وذلك بعدما تعرضت للإجهاض.



نشر محمد رشاد صورة جمعته بزوجته مي حلمي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "رشاد" على الصورة قائلاً:"، نصي التاني و حبيبتي اللي بتكمليني، الحمدلله إنك بخير و فداكي كل الدنيا، يلا بقي عايز الف الدنيا معاكي".



وعلى صعيد آخر،أعلن محمد رشاد عن تعرض زوجته للاجهاض، من خلال منشورًا قام بكتابته عبر صفحته الشخصية على موقع" فيسبوك".



وعلى صعيد آخر، انتهى محمد رشاد مؤخرًا من تصوير أحدث كليباته الغنائية،وتحمل الأغنية اسم "لا بسيطة"،وهي من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر ومن المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.