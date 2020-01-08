تحذير شديد اللهجة من طبيب الأهلي للاعبين





ويعود سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للقاهرة بعد غد الجمعة قادما من ألمانيا، بعد جراحة وتر اكليس التي خضع لها هناك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية.

وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى.

أكد خالد محمود ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على اللاعبين بضرورة تناول أدوية الملاريا بصفة منتظمة حرصا على سلامتهم .وقال طبيب الاهلى إنه وجه العديد من التحذيرات الطبية للاعبى الفريق بضرورة الانتباه والحرص على تناول أدوية الملاريا يوميا وبصفة منتظمة حرصا على عدم إصابتهم.وكانت بعثة الأهلى قد وصلت الي هراري عاصمة زيمبابوي اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت ما يقرب 12ساعة تتخلها ساعتين ترانزيت فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا .ويخوض الأهلي مواجهة مهمة امام فريق بلاتينوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات فى دوري ابطال إفريقيا.