سفير مصر في زيمبابوي يستقبل بعثة الأهلي

حرص السفير محمد فهمى سفير مصر في زيمبابوي على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلي مطار روبرت موجابى في هراري عاصمة زيمبابوي.



وحرص السفير المصري على الترحيب ببعثة الأهلي والتقى مع ابراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة واطمئنن على انهاء اجراءات خروج الفريق متمنيا التوفيق للاهلي في مهمته.



يذكر أن رحلة الأهلي من القاهرة إلى زيمبابوي استمرت ما يقرب من 12ساعه تخللها ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي.



وضم فايلر المير الفني للاهلي 20 لاعبا لقائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي و هم : محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ،محمود عبدالمنعم كهربا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.