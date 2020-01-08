قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للتراجع بختام التعاملات





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع ، وهبط مؤشرها العام بنسبة 0.42% خاسراً 6.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1585.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 1.7 مليون سهم بقيمة 558.2 ألف دينار.





وعن مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد قاد قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.76%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.25%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.88%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.