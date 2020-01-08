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قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للتراجع بختام التعاملات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:04 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

أنهي سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع ، وهبط مؤشرها العام  بنسبة 0.42% خاسراً 6.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1585.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 1.7 مليون سهم بقيمة 558.2 ألف دينار.
 

وعن مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ،  فقد قاد قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.76%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.25%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.88%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.
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الكلمات المفتاحية

البنك الأهلي المتحد الاهلي 85

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