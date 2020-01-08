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طيران الإمارات يعلن تحويل مساره عن المجال الجوي الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:05 م
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طيران الإمارات
طيران الإمارات
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أعلن طيران الإمارات، تحويل مساره عن المجالين الجويين العراقي والإيراني، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

 

وعلقت الخطوط الأوكرانية، في وقت سابق، رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لها، في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

 

وفقًا لوكالة رويترز، كان على متن الطائرة التي تحطمت في طهران، 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737.

 

وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مطار الخميني طيران الامارات المجال الجوي العراقي المجال الجوي الايراني الخطوط الأوكرانية الامارات

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