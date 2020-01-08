Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصادر: تغييرات لتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم للتعليم العام وشئون المعلمين، لإصدر حزمة من القرارات لصالح المعلمين، على أن يتم إعلانها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر فى تصريحات إلى "الفجر"، أن الوزارة بصدد إجراء تغييرات فى الأكاديمية المهنية للمعلمين، والعمل على تطويرها بما يسهم فى تطوير العملية التعليمية، وأيضًا تطوير المعلمين لمتابعة تطبيق النظام الجديد.

كان الدكتور رضا حجازي، نفى في تصريحات سابقة، تعديل في شروط التقديم لـ مسابقة 120 ألف معلم، التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.

وأضاف: "نسير وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها"، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.


وتابع: لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مؤكدًا أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

وأوضح أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيينا"، إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مضيفًا أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم الفجر التعليم

أخبار تهمك

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مكالمة حسام حسن تقرب نجم الأهلي من سموحة

منذ ساعة و 6 دقيقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ حوالي 4 ساعات

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعرض 3 ملايين دولار لضم بليسينج إليكي.. ومليون للاعب

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد عمر يترأس اجتماع اللجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين

لينك التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم من هنا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

هنا.. رابط وزارة التربية والتعليم للتسجيل في مسابقة الـ120 الف معلم

اليوم.. فتح باب التسجيل في مسابقة المعلمين 2019/2020 عبر هذا الرابط

الآن.. فتح باب تسجيل الدخول في مسابقة المعلمين لتعيين 120 ألف معلم في وظائف التربية والتعليم.. ادخل على الرابط من هنا

اضغط هنا للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 (رابط سريع)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status