مصادر: تغييرات لتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين



وأضافت المصادر فى تصريحات إلى "الفجر"، أن الوزارة بصدد إجراء تغييرات فى الأكاديمية المهنية للمعلمين، والعمل على تطويرها بما يسهم فى تطوير العملية التعليمية، وأيضًا تطوير المعلمين لمتابعة تطبيق النظام الجديد.



كان الدكتور رضا حجازي، نفى في تصريحات سابقة، تعديل في شروط التقديم لـ مسابقة 120 ألف معلم، التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.





وأضاف: "نسير وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها"، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.





وتابع: لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مؤكدًا أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.



وأوضح أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيينا"، إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مضيفًا أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم للتعليم العام وشئون المعلمين، لإصدر حزمة من القرارات لصالح المعلمين، على أن يتم إعلانها رسميًا خلال الفترة المقبلة.