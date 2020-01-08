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النيابة توجه تهم حيازة الحشيش والأسلحة لتاجر مخدرات بالقاهرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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وجهت النيابة العامة لتاجر مخدرات تهم حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص وسلاح أبيض في منطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء خروج قول أمني لضباط مباحث قسم شرطة المطرية لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في عاطل، ويدعى "م.ع"، 23 سنة، وشهرته سوستة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 6 قطع من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة"، وسلاح ناري غير مرخص ومبالغ مالية، وهاتف محمول.

وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية، من متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والسلاح الأبيض والناري بقصد حماية النفس، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهم.
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