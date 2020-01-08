التحقيق مع شقيقين أشعلا النيران في شققهما بالجيزة

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع شقيقين قاما بإشعال النيران في الشقق الخاصة لديهم بمنطقة الحوامدية، نتيجة لوجود خلافات أسرية بينهما دفعتهما لذلك، فيما طلبت النيابة التحريات.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن وجود خلافات بين شقيقين، دفع أحدهما لإشعال النيران بعشة خاصة بشقيقه، مما دفع الآخر لإلقاء الخوص المشتعل بالعشة داخل شرفة شقة شقيقة، أسفر عن إشعال النيران بالطابقين الثاني والثالث فأشتعلت النيران بشقتي الشقيقين في العقار المقيمين به.



وكانت انتدبت النيابة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق الأدلة الجنائية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات بمنطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وتبين قيام كل منهما بإضرام النيران في شقة شقيقه وتم ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.