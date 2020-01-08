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متى يحق للزوجة الاستقلال والاستفادة من دعم حساب المواطن والمستندات المطلوبة؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:05 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد حساب المواطن على أحقية الزوجة في  التسجيل بالبرنامج كمستفيد رئيسي في في حالات معينة.

في هذه الحالة يحق للزوجة الاستقلال:

 - الزوجة المهجورة.

- متزوجة من غير سعودي.

- عائلة سجين.

- عائلة فاقد الاهلية.

- زوجها غائب.

المستندات المطلوبة من الزوجة الراغبة في التسجيل كفرد مستقل بحساب المواطن:

- وتضاف الزوجة كتابع لرب الأسرة في حالة لم تكن ضمن الحالات السابقة.

- استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن.

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

 وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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