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متى يحق للزوجة الاستقلال والاستفادة من دعم حساب المواطن والمستندات المطلوبة؟
الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:05 م
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أكد حساب المواطن على أحقية الزوجة في التسجيل بالبرنامج كمستفيد رئيسي في في حالات معينة.
في هذه الحالة يحق للزوجة الاستقلال:
- الزوجة المهجورة.
- متزوجة من غير سعودي.
- عائلة سجين.
- عائلة فاقد الاهلية.
- زوجها غائب.
المستندات المطلوبة من الزوجة الراغبة في التسجيل كفرد مستقل بحساب المواطن:
- وتضاف الزوجة كتابع لرب الأسرة في حالة لم تكن ضمن الحالات السابقة.
- استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن.
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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