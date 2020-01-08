متى يحق للزوجة الاستقلال والاستفادة من دعم حساب المواطن والمستندات المطلوبة؟

أكد حساب المواطن على أحقية الزوجة في التسجيل بالبرنامج كمستفيد رئيسي في في حالات معينة.





في هذه الحالة يحق للزوجة الاستقلال:





- الزوجة المهجورة.





- متزوجة من غير سعودي.





- عائلة سجين.





- عائلة فاقد الاهلية.





- زوجها غائب.





المستندات المطلوبة من الزوجة الراغبة في التسجيل كفرد مستقل بحساب المواطن:





- وتضاف الزوجة كتابع لرب الأسرة في حالة لم تكن ضمن الحالات السابقة.





- استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن.





- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.





- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.





- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



