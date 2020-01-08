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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:04 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه يوم الأحد 12 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أستون فيلا

 

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

 

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

 

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز بالأمس على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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