بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا الخميس (تفاصيل)

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، في بيان تفصيلي، مؤكدة أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.





وقالت الأرصاد الجوية في بيانها "يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد".





درجات الحرارة المتوقعة غدا





القاهرة 15 8





الوجه البحري 14 8





السواحل الشمالية الغربية 15 10





السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 16 12





جنوب سيناء والغردقة 19 10

شمال الصعيد 15 4

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 7