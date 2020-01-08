٨ شركات مصرية تستعرض حلولها الابتكارية في معرض CES

استعرضت ٨ شركات مصرية ناشئة تستعرض حلولها الابتكارية في المعرض الأكبر في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من ٧ إلى ١٠ يناير الجاري، وذلك تحت جناح مصري برعاية هيئة "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.





وخلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر فازت شركة Furnwish المصرية بجائزة أفضل شركة لها خطط عمل مبتكرة للمستقبل، حيث حصلت على جائزة مالية بقيمة ١٠ آلاف دولار مقدمة من صندوق "تريند" الاستثماري التابع لشركة "تريند مايكرو" العالمية.





وتقدم الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الواقع المعزز حلول تكنولوجية تساعد متاجر الأثاث ومحترفي التصميم الداخلي على عرض منتجاتهم وخدماتهم بطرق مبتكرة.







