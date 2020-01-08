بيونسيه تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثامن

تحتفل الابنة الكبرى للمغنية بيونسيه، وزوجها المغني جاي زي، بلو آيفي كارتر بعيد ميلادها الثامن اليوم.

ولدت ابنة بيونسيه وجاي زي في 7 يناير 2012. وبعد خمس سنوات استقبل الثنائي الموهوب بالتوأم رومي كارتر وسير كارتر في أسرتهما.تكريمًا لعيد ميلاد بلو آيفي اليوم، نشر والد بيونسيه "ماثيو نولز" على إنستجرام منشور للإشادة بحفيدته.وكتب ماثيو بجانب صورة بلو: "عيد ميلاد سعيد لحفيدتي الجميلة والأقدم، أحبك".في الصورة الجميلة، كانت ترتدي بلو آيفي تنورة بالكرز عليها مع قميص برتقالي بأكمام طويلة، وتبتسم للكاميرا أثناء ارتداء حقيبة ظهرها.لقد كان أسبوعًا مثيرًا للغاية بالنسبة لـ بلو آيفي، التي احتفلت بليلة رأس السنة مع أمها بيونسيه والمغنية ميجان ثاي ستاليون. وشاركت ميجان صورًا لثلاثتهم وهم يستعدون معًا لحفلة العطلة.لتبدأ السنة الجديدة، نشرت بيونسيه فيديو على إنستجرام يضم أحداث العام 2019.في مقطع الفيديو، شاركت بيونسيه سلسلة من الصور الجديدة لأطفالها أثناء تأملها للأشهر ال 12 الماضية.